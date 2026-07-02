Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der TecDAX bewegte sich zum Handelsschluss kaum.

Am Donnerstag schloss der TecDAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 3 884,47 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 510,197 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,193 Prozent leichter bei 3 881,67 Punkten in den Handel, nach 3 889,17 Punkten am Vortag.

Bei 3 844,43 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 932,72 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,072 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 236,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, notierte der TecDAX bei 3 467,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 861,04 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,18 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 8,55 Prozent auf 76,96 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,24 Prozent auf 31,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,33 Prozent auf 25,10 EUR), CANCOM SE (+ 3,14 Prozent auf 24,65 EUR) und freenet (+ 2,32 Prozent auf 22,98 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-9,88 Prozent auf 46,50 EUR), PVA TePla (-8,67 Prozent auf 39,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,57 Prozent auf 83,80 EUR), JENOPTIK (-5,51 Prozent auf 42,90 EUR) und Siltronic (-3,49 Prozent auf 84,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 9 009 418 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 156,452 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,90 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at