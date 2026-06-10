CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|TecDAX-Kursverlauf
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10.06.2026 15:58:32
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus
Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent tiefer bei 3 980,28 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 557,432 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,190 Prozent auf 4 013,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 005,67 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 936,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 025,76 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,52 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 779,72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 626,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 925,94 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit freenet (+ 1,66 Prozent auf 25,78 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,24 EUR), QIAGEN (+ 1,47 Prozent auf 32,21 EUR), HENSOLDT (+ 1,41 Prozent auf 78,96 EUR) und Sartorius vz (+ 1,40 Prozent auf 239,00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Nagarro SE (-4,39 Prozent auf 36,12 EUR), Nordex (-3,56 Prozent auf 37,92 EUR), SAP SE (-3,48 Prozent auf 149,32 EUR), TeamViewer (-3,31 Prozent auf 5,55 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,31 Prozent auf 163,60 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 130 569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 184,590 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,96 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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