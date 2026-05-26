Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX im Blick
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26.05.2026 12:26:51
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX notiert am Mittag im Minus
Am Dienstag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,09 Prozent auf 4 052,04 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 552,366 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,209 Prozent auf 4 087,92 Punkte an der Kurstafel, nach 4 096,49 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 089,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 040,54 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 664,30 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.02.2026, den Wert von 3 754,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 831,03 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,80 Prozent zu Buche. Bei 4 101,25 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 1,80 Prozent auf 96,30 EUR), SMA Solar (+ 1,64 Prozent auf 68,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,03 Prozent auf 93,25 EUR), 1&1 (+ 0,88 Prozent auf 22,80 EUR) und JENOPTIK (+ 0,53 Prozent auf 45,28 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-4,16 Prozent auf 85,32 EUR), Nemetschek SE (-3,16 Prozent auf 62,75 EUR), Ottobock (-2,85 Prozent auf 54,60 EUR), ATOSS Software (-1,90 Prozent auf 77,60 EUR) und IONOS (-1,72 Prozent auf 27,44 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 257 072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 177,211 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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