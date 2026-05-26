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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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TecDAX im Blick 26.05.2026 12:26:51

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX notiert am Mittag im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX notiert am Mittag im Minus

Der TecDAX im Performance-Check.

Am Dienstag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,09 Prozent auf 4 052,04 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 552,366 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,209 Prozent auf 4 087,92 Punkte an der Kurstafel, nach 4 096,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 089,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 040,54 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 664,30 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.02.2026, den Wert von 3 754,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 831,03 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,80 Prozent zu Buche. Bei 4 101,25 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 1,80 Prozent auf 96,30 EUR), SMA Solar (+ 1,64 Prozent auf 68,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,03 Prozent auf 93,25 EUR), 1&1 (+ 0,88 Prozent auf 22,80 EUR) und JENOPTIK (+ 0,53 Prozent auf 45,28 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-4,16 Prozent auf 85,32 EUR), Nemetschek SE (-3,16 Prozent auf 62,75 EUR), Ottobock (-2,85 Prozent auf 54,60 EUR), ATOSS Software (-1,90 Prozent auf 77,60 EUR) und IONOS (-1,72 Prozent auf 27,44 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 257 072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 177,211 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 22,65 0,67% 1&1 AG
ATOSS Software AG 77,10 -2,53% ATOSS Software AG
Elmos Semiconductor 185,40 -1,59% Elmos Semiconductor
freenet AG 25,46 -1,09% freenet AG
HENSOLDT 85,46 -3,59% HENSOLDT
Infineon AG 77,13 0,82% Infineon AG
IONOS 27,50 -1,22% IONOS
JENOPTIK AG 45,62 1,60% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 63,35 -2,01% Nemetschek SE
Ottobock 54,80 -2,32% Ottobock
SAP SE 150,84 -2,15% SAP SE
Siltronic AG 90,50 -4,03% Siltronic AG
SMA Solar AG 68,10 2,02% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 93,30 1,36% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,67 -0,96% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 064,27 -0,79%

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