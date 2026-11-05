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Index-Performance im Blick 05.11.2026 15:58:51

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der TecDAX zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,53 Prozent tiefer bei 4 073,41 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 576,188 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,246 Prozent auf 4 126,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 136,87 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4 134,15 Punkte, das Tagestief hingegen 4 070,25 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,136 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 070,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 946,73 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 3 561,97 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 7,48 Prozent auf 3,10 EUR), Bechtle (+ 4,37 Prozent auf 35,36 EUR), ATOSS Software (+ 1,83 Prozent auf 94,40 EUR), Sartorius vz (+ 1,70 Prozent auf 293,40 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,43 Prozent auf 14,20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen PVA TePla (-9,38 Prozent auf 27,24 EUR), Nemetschek SE (-9,25 Prozent auf 68,70 EUR), Siltronic (-8,91 Prozent auf 52,15 EUR), AIXTRON SE (-7,95 Prozent auf 29,53 EUR) und OHB SE (-7,57 Prozent auf 201,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 061 948 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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AIXTRON SE 30,27 4,81% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 87,80 -4,88% ATOSS Software AG
Bechtle AG 33,46 -3,18% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 25,92 -0,73% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 13,69 -1,79% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 3,13 4,33% EVOTEC SE
freenet AG 23,28 -0,94% freenet AG
Nemetschek SE 64,85 -4,56% Nemetschek SE
OHB SE 191,60 -3,23% OHB SE
PVA TePla AG 27,12 3,35% PVA TePla AG
SAP SE 209,40 -3,28% SAP SE
Sartorius AG Vz. 288,40 0,95% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 50,25 1,03% Siltronic AG
TeamViewer 5,07 -1,65% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,96 -1,14% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 005,07 -0,85%

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