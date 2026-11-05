TecDAX
|
4 005,07
|
-34,49
|
-0,85 %
|Index-Performance im Blick
|
05.11.2026 15:58:51
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,53 Prozent tiefer bei 4 073,41 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 576,188 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,246 Prozent auf 4 126,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 136,87 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 4 134,15 Punkte, das Tagestief hingegen 4 070,25 Zähler.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,136 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 070,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 946,73 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 3 561,97 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 7,48 Prozent auf 3,10 EUR), Bechtle (+ 4,37 Prozent auf 35,36 EUR), ATOSS Software (+ 1,83 Prozent auf 94,40 EUR), Sartorius vz (+ 1,70 Prozent auf 293,40 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,43 Prozent auf 14,20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen PVA TePla (-9,38 Prozent auf 27,24 EUR), Nemetschek SE (-9,25 Prozent auf 68,70 EUR), Siltronic (-8,91 Prozent auf 52,15 EUR), AIXTRON SE (-7,95 Prozent auf 29,53 EUR) und OHB SE (-7,57 Prozent auf 201,50 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 061 948 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|30,27
|4,81%
|ATOSS Software AG
|87,80
|-4,88%
|Bechtle AG
|33,46
|-3,18%
|Deutsche Telekom AG
|25,92
|-0,73%
|Eckert & Ziegler
|13,69
|-1,79%
|EVOTEC SE
|3,13
|4,33%
|freenet AG
|23,28
|-0,94%
|Nemetschek SE
|64,85
|-4,56%
|OHB SE
|191,60
|-3,23%
|PVA TePla AG
|27,12
|3,35%
|SAP SE
|209,40
|-3,28%
|Sartorius AG Vz.
|288,40
|0,95%
|Siltronic AG
|50,25
|1,03%
|TeamViewer
|5,07
|-1,65%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,96
|-1,14%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 005,07
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.