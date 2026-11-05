Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der TecDAX zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,53 Prozent tiefer bei 4 073,41 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 576,188 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,246 Prozent auf 4 126,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 136,87 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4 134,15 Punkte, das Tagestief hingegen 4 070,25 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,136 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 070,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 946,73 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 3 561,97 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 7,48 Prozent auf 3,10 EUR), Bechtle (+ 4,37 Prozent auf 35,36 EUR), ATOSS Software (+ 1,83 Prozent auf 94,40 EUR), Sartorius vz (+ 1,70 Prozent auf 293,40 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,43 Prozent auf 14,20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen PVA TePla (-9,38 Prozent auf 27,24 EUR), Nemetschek SE (-9,25 Prozent auf 68,70 EUR), Siltronic (-8,91 Prozent auf 52,15 EUR), AIXTRON SE (-7,95 Prozent auf 29,53 EUR) und OHB SE (-7,57 Prozent auf 201,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 061 948 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at