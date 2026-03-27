Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

So bewegte sich der TecDAX am Freitag zum Handelsschluss.

Letztendlich gab der TecDAX im XETRA-Handel um 1,93 Prozent auf 3 357,25 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 512,831 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,215 Prozent schwächer bei 3 415,83 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 423,19 Punkten am Vortag.

Bei 3 335,15 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 422,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,123 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 787,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 3 586,84 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2025, einen Stand von 3 695,98 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,37 Prozent. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Kontron (+ 6,67 Prozent auf 19,04 EUR), SMA Solar (+ 5,30 Prozent auf 46,50 EUR), CANCOM SE (+ 2,67 Prozent auf 23,10 EUR), Nagarro SE (+ 0,86 Prozent auf 44,42 EUR) und freenet (-0,38 Prozent auf 25,94 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,02 Prozent auf 52,15 EUR), JENOPTIK (-6,84 Prozent auf 26,70 EUR), AIXTRON SE (-4,54 Prozent auf 33,85 EUR), Siltronic (-4,27 Prozent auf 54,95 EUR) und Sartorius vz (-4,04 Prozent auf 206,80 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 363 161 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 168,875 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at