EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX im Blick
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16.07.2026 09:29:09
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,66 Prozent auf 3 784,47 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 514,466 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 3 806,45 Punkte an der Kurstafel, nach 3 809,69 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 806,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 783,68 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 1,26 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 16.06.2026, den Wert von 3 966,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 653,06 Punkte. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, bei 3 891,70 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,42 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 1,46 Prozent auf 40,28 EUR), Ottobock (+ 0,56 Prozent auf 54,10 EUR), JENOPTIK (+ 0,49 Prozent auf 41,14 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,12 Prozent auf 32,32 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,07 Prozent auf 29,36 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Siltronic (-2,66 Prozent auf 89,55 EUR), AIXTRON SE (-2,27 Prozent auf 41,30 EUR), EVOTEC SE (-1,88 Prozent auf 3,44 EUR), Nemetschek SE (-1,30 Prozent auf 57,10 EUR) und QIAGEN (-1,13 Prozent auf 36,22 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 167 438 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 159,628 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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