Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 09:11 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,62 Prozent auf 3 605,39 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 535,304 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 3 628,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 628,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 598,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 628,42 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,488 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der TecDAX bei 3 751,29 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 3 498,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, notierte der TecDAX bei 3 827,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,521 Prozent zurück. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Infineon (+ 1,09 Prozent auf 41,86 EUR), Nordex (+ 0,24 Prozent auf 33,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,18 Prozent auf 45,24 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,13 Prozent auf 30,64 EUR) und Drägerwerk (+ 0,12 Prozent auf 86,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Bechtle (-6,19 Prozent auf 39,40 EUR), Siemens Healthineers (-3,69 Prozent auf 41,03 EUR), CANCOM SE (-3,26 Prozent auf 25,25 EUR), Nemetschek SE (-3,06 Prozent auf 69,70 EUR) und TeamViewer (-2,73 Prozent auf 5,52 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 469 440 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 194,107 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

