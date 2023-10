Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX sackt letztendlich ab

Der TecDAX fiel am Freitag.

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 2,90 Prozent auf 2 947,25 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 436,510 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,219 Prozent tiefer bei 3 028,51 Punkten, nach 3 035,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 028,54 Punkte, das Tagestief hingegen 2 947,25 Zähler.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 13.09.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 079,56 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 208,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, erreichte der TecDAX einen Stand von 2 694,35 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 1,40 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 350,46 Punkte. Bei 2 897,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell MorphoSys (+ 3,34 Prozent auf 24,10 EUR), HENSOLDT (+ 2,98 Prozent auf 29,00 EUR), United Internet (+ 0,48 Prozent auf 21,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 20,40 EUR) und PNE (-0,63 Prozent auf 12,52 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Sartorius vz (-13,28 Prozent auf 278,80 EUR), EVOTEC SE (-5,04 Prozent auf 17,06 EUR), JENOPTIK (-3,31 Prozent auf 22,18 EUR), Kontron (-3,23 Prozent auf 18,87 EUR) und Bechtle (-3,13 Prozent auf 42,99 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 929 421 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 146,025 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,17 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at