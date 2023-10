Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schließt im Minus

Am Montag fiel der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,83 Prozent auf 2 994,84 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 430,623 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,169 Prozent auf 3 024,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 019,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 037,80 Punkte, das Tagestief hingegen 2 978,98 Zähler.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 158,79 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Stand von 3 203,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, wurde der TecDAX auf 2 670,82 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 3,72 Prozent auf 71,10 EUR), Nemetschek SE (+ 1,52 Prozent auf 58,76 EUR), United Internet (+ 1,18 Prozent auf 20,50 EUR), freenet (+ 0,90 Prozent auf 22,38 EUR) und ATOSS Software (+ 0,51 Prozent auf 197,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-5,37 Prozent auf 58,15 EUR), EVOTEC SE (-5,11 Prozent auf 17,94 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,09 Prozent auf 36,17 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,40 Prozent auf 79,18 EUR) und MorphoSys (-3,56 Prozent auf 24,91 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 5 407 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 143,663 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,87 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

