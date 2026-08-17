Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX-Performance
|
17.08.2026 12:27:23
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Mittag Verluste
Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,41 Prozent auf 4 088,98 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 568,683 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,095 Prozent auf 4 101,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 105,87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 087,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 115,42 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 770,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 795,76 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 766,08 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,82 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 1,87 Prozent auf 42,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,56 Prozent auf 84,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,45 Prozent auf 153,80 EUR), Siltronic (+ 1,37 Prozent auf 88,90 EUR) und Infineon (+ 1,05 Prozent auf 62,38 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil TeamViewer (-2,28 Prozent auf 6,65 EUR), CANCOM SE (-2,25 Prozent auf 21,75 EUR), Sartorius vz (-2,23 Prozent auf 232,20 EUR), United Internet (-2,12 Prozent auf 24,02 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,98 Prozent auf 31,64 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 690 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 207,918 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,72 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:04
|EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11:10
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:10
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|42,16
|2,16%
|CANCOM SE
|21,85
|-2,46%
|Carl Zeiss Meditec AG
|31,62
|-1,00%
|Elmos Semiconductor
|154,20
|2,25%
|freenet AG
|23,66
|-0,42%
|Infineon AG
|62,46
|0,92%
|SAP SE
|179,20
|-0,39%
|Sartorius AG Vz.
|233,30
|-1,48%
|Siltronic AG
|88,55
|1,66%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|84,75
|1,92%
|TeamViewer
|6,73
|-0,74%
|United Internet AG
|24,08
|-1,71%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,74
|-1,65%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 095,58
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.