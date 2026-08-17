Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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TecDAX-Performance 17.08.2026 12:27:23

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Mittag Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Mittag Verluste

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,41 Prozent auf 4 088,98 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 568,683 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,095 Prozent auf 4 101,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 105,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 087,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 115,42 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 770,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 795,76 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 766,08 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,82 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 1,87 Prozent auf 42,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,56 Prozent auf 84,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,45 Prozent auf 153,80 EUR), Siltronic (+ 1,37 Prozent auf 88,90 EUR) und Infineon (+ 1,05 Prozent auf 62,38 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil TeamViewer (-2,28 Prozent auf 6,65 EUR), CANCOM SE (-2,25 Prozent auf 21,75 EUR), Sartorius vz (-2,23 Prozent auf 232,20 EUR), United Internet (-2,12 Prozent auf 24,02 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,98 Prozent auf 31,64 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 690 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 207,918 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,72 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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