Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste

Der TecDAX zeigt sich derzeit schwächer.

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,19 Prozent leichter bei 3 506,51 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 567,765 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,456 Prozent schwächer bei 3 532,40 Punkten, nach 3 548,58 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 474,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 537,69 Einheiten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,229 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 646,41 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 771,54 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der TecDAX mit 3 385,81 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 2,03 Prozent aufwärts. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 27,33 Prozent auf 57,30 EUR), Bechtle (+ 14,05 Prozent auf 39,78 EUR), SMA Solar (+ 3,35 Prozent auf 29,58 EUR), CANCOM SE (+ 3,01 Prozent auf 25,70 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 27,27 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Eckert Ziegler (-3,92 Prozent auf 16,19 EUR), PNE (-3,72 Prozent auf 10,34 EUR), EVOTEC SE (-3,60 Prozent auf 5,26 EUR), Infineon (-3,34 Prozent auf 34,69 EUR) und Drägerwerk (-3,28 Prozent auf 67,90 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 159 834 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,668 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten

2025 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,49 Prozent.

Redaktion finanzen.at