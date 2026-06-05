Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert

Am Freitag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,20 Prozent leichter bei 4 158,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 570,238 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,359 Prozent leichter bei 4 193,50 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 208,59 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 135,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 193,68 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 0,740 Prozent nach. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 3 804,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 663,37 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 3 955,52 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 14,73 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit IONOS (+ 3,38 Prozent auf 31,18 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,62 Prozent auf 16,07 EUR), ATOSS Software (+ 2,53 Prozent auf 81,20 EUR), SAP SE (+ 2,43 Prozent auf 168,50 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,37 Prozent auf 69,05 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Infineon (-6,68 Prozent auf 79,37 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,45 Prozent auf 88,45 EUR), Siltronic (-6,44 Prozent auf 93,75 EUR), AIXTRON SE (-4,88 Prozent auf 54,60 EUR) und JENOPTIK (-4,19 Prozent auf 44,36 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2 649 183 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 182,068 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at