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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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TecDAX-Performance 31.08.2026 12:26:50

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert am Mittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert am Mittag

So bewegt sich der TecDAX am Montagmittag.

Am Montag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,94 Prozent tiefer bei 4 080,52 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 575,699 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,477 Prozent leichter bei 4 099,75 Punkten, nach 4 119,39 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 103,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 079,96 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der TecDAX auf 3 827,49 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 160,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der TecDAX 3 703,58 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,59 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 1,27 Prozent auf 112,00 EUR), SMA Solar (+ 0,44 Prozent auf 57,50 EUR), Ottobock (+ 0,17 Prozent auf 60,20 EUR), JENOPTIK (+ 0,10 Prozent auf 40,18 EUR) und United Internet (-0,15 Prozent auf 27,12 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-3,05 Prozent auf 3,25 EUR), Sartorius vz (-2,21 Prozent auf 247,90 EUR), Kontron (-1,69 Prozent auf 22,12 EUR), AIXTRON SE (-1,50 Prozent auf 36,05 EUR) und QIAGEN (-1,38 Prozent auf 37,07 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 662 163 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 220,822 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,13 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 35,73 -1,98% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 28,41 0,04% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 112,00 1,27% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 3,25 -3,22% EVOTEC SE
freenet AG 24,36 -0,57% freenet AG
JENOPTIK AG 39,46 -1,25% JENOPTIK AG
Kontron 22,00 -2,31% Kontron
Ottobock 59,80 -0,17% Ottobock
QIAGEN N.V. 37,13 0,24% QIAGEN N.V.
SAP SE 191,68 0,38% SAP SE
Sartorius AG Vz. 248,20 -1,63% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 59,00 3,60% SMA Solar AG
TeamViewer 7,05 -1,88% TeamViewer
United Internet AG 27,16 0,67% United Internet AG
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TecDAX 4 082,68 -0,89%

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