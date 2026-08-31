Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert am Mittag

Am Montag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,94 Prozent tiefer bei 4 080,52 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 575,699 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,477 Prozent leichter bei 4 099,75 Punkten, nach 4 119,39 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 103,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 079,96 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der TecDAX auf 3 827,49 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 160,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der TecDAX 3 703,58 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,59 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 1,27 Prozent auf 112,00 EUR), SMA Solar (+ 0,44 Prozent auf 57,50 EUR), Ottobock (+ 0,17 Prozent auf 60,20 EUR), JENOPTIK (+ 0,10 Prozent auf 40,18 EUR) und United Internet (-0,15 Prozent auf 27,12 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-3,05 Prozent auf 3,25 EUR), Sartorius vz (-2,21 Prozent auf 247,90 EUR), Kontron (-1,69 Prozent auf 22,12 EUR), AIXTRON SE (-1,50 Prozent auf 36,05 EUR) und QIAGEN (-1,38 Prozent auf 37,07 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 662 163 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 220,822 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,13 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at