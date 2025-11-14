Nagarro Aktie

Nagarro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
TecDAX im Fokus 14.11.2025 09:29:19

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert zum Start

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert zum Start

Aktueller Marktbericht zum TecDAX.

Am Freitag fällt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,75 Prozent auf 3 521,80 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 567,765 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,456 Prozent auf 3 532,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 548,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 537,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 515,48 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0,666 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 646,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, lag der TecDAX noch bei 3 771,54 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 14.11.2024, bei 3 385,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 2,48 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 16,56 Prozent auf 52,45 EUR), Bechtle (+ 14,74 Prozent auf 40,02 EUR), CANCOM SE (+ 5,61 Prozent auf 26,35 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,37 Prozent auf 27,37 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,11 Prozent auf 91,00 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-4,22 Prozent auf 5,22 EUR), JENOPTIK (-3,38 Prozent auf 19,46 EUR), Infineon (-2,38 Prozent auf 35,03 EUR), Kontron (-2,36 Prozent auf 23,16 EUR) und ATOSS Software (-2,19 Prozent auf 107,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 399 241 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 248,668 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,86 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,49 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten