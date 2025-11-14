Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert zum Start

Am Freitag fällt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,75 Prozent auf 3 521,80 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 567,765 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,456 Prozent auf 3 532,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 548,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 537,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 515,48 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0,666 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 646,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, lag der TecDAX noch bei 3 771,54 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 14.11.2024, bei 3 385,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 2,48 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 16,56 Prozent auf 52,45 EUR), Bechtle (+ 14,74 Prozent auf 40,02 EUR), CANCOM SE (+ 5,61 Prozent auf 26,35 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,37 Prozent auf 27,37 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,11 Prozent auf 91,00 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-4,22 Prozent auf 5,22 EUR), JENOPTIK (-3,38 Prozent auf 19,46 EUR), Infineon (-2,38 Prozent auf 35,03 EUR), Kontron (-2,36 Prozent auf 23,16 EUR) und ATOSS Software (-2,19 Prozent auf 107,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 399 241 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 248,668 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,86 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,49 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at