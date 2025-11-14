Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|TecDAX im Fokus
|
14.11.2025 09:29:19
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert zum Start
Am Freitag fällt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,75 Prozent auf 3 521,80 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 567,765 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,456 Prozent auf 3 532,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 548,58 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 537,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 515,48 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0,666 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 646,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, lag der TecDAX noch bei 3 771,54 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 14.11.2024, bei 3 385,81 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 2,48 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 16,56 Prozent auf 52,45 EUR), Bechtle (+ 14,74 Prozent auf 40,02 EUR), CANCOM SE (+ 5,61 Prozent auf 26,35 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,37 Prozent auf 27,37 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,11 Prozent auf 91,00 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-4,22 Prozent auf 5,22 EUR), JENOPTIK (-3,38 Prozent auf 19,46 EUR), Infineon (-2,38 Prozent auf 35,03 EUR), Kontron (-2,36 Prozent auf 23,16 EUR) und ATOSS Software (-2,19 Prozent auf 107,40 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 399 241 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 248,668 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,86 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,49 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: TecDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
17:33
|EQS-DD: Evotec SE: Aurélie Dalbiez, buy (EQS Group)
|
17:33
|EQS-DD: Evotec SE: Aurélie Dalbiez, Kauf (EQS Group)
|
16:14
|EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, sell (EQS Group)
|
16:14
|EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Verkauf (EQS Group)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach (finanzen.at)