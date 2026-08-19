Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert zum Start

Am Mittwoch fällt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,51 Prozent auf 4 031,40 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566,247 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,103 Prozent auf 4 056,13 Punkte an der Kurstafel, nach 4 051,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 056,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 025,86 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 1,72 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 770,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, lag der TecDAX noch bei 3 901,04 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 3 770,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,23 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Ottobock (+ 0,69 Prozent auf 58,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 29,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,31 Prozent auf 32,24 EUR), HENSOLDT (+ 0,21 Prozent auf 94,34 EUR) und freenet (+ 0,17 Prozent auf 24,10 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nordex (-2,43 Prozent auf 38,50 EUR), JENOPTIK (-2,04 Prozent auf 39,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,48 Prozent auf 76,65 EUR), Elmos Semiconductor (-1,10 Prozent auf 144,00 EUR) und AIXTRON SE (-1,04 Prozent auf 38,08 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 528 618 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,271 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,46 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at