Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zum Handelsstart schwächer

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,15 Prozent auf 3 712,71 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 543,276 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,040 Prozent auf 3 716,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 718,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 707,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 725,85 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,242 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, stand der TecDAX noch bei 3 628,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wurde der TecDAX auf 3 607,88 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 834,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,44 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 5,58 Prozent auf 29,16 EUR), SMA Solar (+ 4,56 Prozent auf 33,46 EUR), AIXTRON SE (+ 2,14 Prozent auf 31,06 EUR), Siltronic (+ 1,49 Prozent auf 54,50 EUR) und Nordex (+ 1,40 Prozent auf 43,56 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen QIAGEN (-3,25 Prozent auf 39,55 EUR), Nemetschek SE (-2,84 Prozent auf 66,75 EUR), IONOS (-1,58 Prozent auf 21,80 EUR), TeamViewer (-1,33 Prozent auf 4,47 EUR) und Nagarro SE (-1,06 Prozent auf 51,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 493 969 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 193,207 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

