Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|LUS-DAX-Performance
|
10.02.2026 12:27:00
Anleger in Frankfurt warten auf Impulse: LUS-DAX pendelt mittags um Vortagesschluss
Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,00 Prozent auf 25 023,50 Punkte an.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 082,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 940,50 Zähler.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 279,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 086,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21 948,00 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,86 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 4,94 Prozent auf 75,18 EUR), BASF (+ 3,62 Prozent auf 50,42 EUR), Zalando (+ 2,10 Prozent auf 21,86 EUR), Brenntag SE (+ 1,99 Prozent auf 56,42 EUR) und Merck (+ 1,58 Prozent auf 125,25 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Allianz (-2,25 Prozent auf 378,70 EUR), Siemens Energy (-1,49 Prozent auf 155,55 EUR), QIAGEN (-1,21 Prozent auf 42,37 EUR), Hannover Rück (-0,90 Prozent auf 242,80 EUR) und Heidelberg Materials (-0,73 Prozent auf 218,60 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der BASF-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 810 174 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 195,456 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Anleger in Frankfurt warten auf Impulse: LUS-DAX pendelt mittags um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
10.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.02.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
09.02.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)