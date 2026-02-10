Anleger in Frankfurt warten auf Impulse: LUS-DAX pendelt mittags um Vortagesschluss

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt mittags.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,00 Prozent auf 25 023,50 Punkte an.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 082,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 940,50 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 279,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 086,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21 948,00 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,86 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 4,94 Prozent auf 75,18 EUR), BASF (+ 3,62 Prozent auf 50,42 EUR), Zalando (+ 2,10 Prozent auf 21,86 EUR), Brenntag SE (+ 1,99 Prozent auf 56,42 EUR) und Merck (+ 1,58 Prozent auf 125,25 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Allianz (-2,25 Prozent auf 378,70 EUR), Siemens Energy (-1,49 Prozent auf 155,55 EUR), QIAGEN (-1,21 Prozent auf 42,37 EUR), Hannover Rück (-0,90 Prozent auf 242,80 EUR) und Heidelberg Materials (-0,73 Prozent auf 218,60 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der BASF-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 810 174 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 195,456 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at