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Kursentwicklung im Fokus 13.03.2026 15:58:56

Anleger in Frankfurt warten auf Impulse: So bewegt sich der DAX am Freitagnachmittag

Anleger in Frankfurt warten auf Impulse: So bewegt sich der DAX am Freitagnachmittag

Am Freitagnachmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:41 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,00 Prozent auf 23 590,17 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,020 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,881 Prozent auf 23 381,91 Punkte an der Kurstafel, nach 23 589,65 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23 762,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 293,52 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 2,57 Prozent nach oben. Der DAX wies vor einem Monat, am 13.02.2026, einen Stand von 24 914,88 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 186,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, stand der DAX noch bei 22 567,14 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,87 Prozent ein. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 927,55 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 7,31 Prozent auf 23,63 EUR), Rheinmetall (+ 3,29 Prozent auf 1 601,50 EUR), EON SE (+ 3,22 Prozent auf 20,02 EUR), RWE (+ 2,88 Prozent auf 57,20 EUR) und Continental (+ 2,01 Prozent auf 63,02 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-4,32 Prozent auf 146,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,06 Prozent auf 90,48 EUR), MTU Aero Engines (-2,05 Prozent auf 334,70 EUR), GEA (-1,96 Prozent auf 62,40 EUR) und Daimler Truck (-1,83 Prozent auf 42,93 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 663 240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 195,005 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 6,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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