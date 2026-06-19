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19.06.2026 17:58:53
Anleger in Habachtstellung: ATX stagniert zum Ende des Freitagshandels
Letztendlich schloss der ATX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 6 527,59 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 182,148 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,036 Prozent auf 6 525,09 Punkte an der Kurstafel, nach 6 527,41 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 534,92 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 479,58 Zählern.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 4,27 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wurde der ATX mit 5 836,92 Punkten gehandelt. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 5 263,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der ATX einen Stand von 4 307,90 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,97 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 571,92 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell EVN (+ 2,76 Prozent auf 29,80 EUR), Vienna Insurance (+ 1,08 Prozent auf 65,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,70 Prozent auf 17,16 EUR), Erste Group Bank (+ 0,69 Prozent auf 116,90 EUR) und PORR (+ 0,67 Prozent auf 44,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen STRABAG SE (-3,67 Prozent auf 86,70 EUR), voestalpine (-2,46 Prozent auf 43,70 EUR), Lenzing (-1,55 Prozent auf 28,55 EUR), Wienerberger (-1,41 Prozent auf 23,82 EUR) und Andritz (-0,89 Prozent auf 78,00 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 1 257 218 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 45,016 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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