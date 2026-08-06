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LSE-Handel im Fokus 06.08.2026 15:58:25

Anleger in Habachtstellung: FTSE 100 notiert am Donnerstagnachmittag um Vortagesschluss

Anleger in Habachtstellung: FTSE 100 notiert am Donnerstagnachmittag um Vortagesschluss

Am Donnerstag halten sich die Börsianer in London zurück.

Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,00 Prozent auf 10 888,60 Punkte aufwärts. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,240 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10 888,45 Punkten, nach 10 888,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 885,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 944,75 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,189 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 651,77 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 10 438,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 164,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,42 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Admiral Group (+ 5,50 Prozent auf 39,10 GBP), Diageo (+ 4,78 Prozent auf 17,20 GBP), Vodafone Group (+ 3,84 Prozent auf 1,19 GBP), Persimmon (+ 2,98 Prozent auf 11,57 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 2,71 Prozent auf 48,46 EUR). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Tritax Big Box REIT (-3,49 Prozent auf 1,66 GBP), RELX (-3,35 Prozent auf 26,24 GBP), Melrose Industries (-2,44 Prozent auf 4,79 GBP), Glencore (-2,42 Prozent auf 5,59 GBP) und IG Group (-1,93 Prozent auf 13,24 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 32 282 968 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 317,393 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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