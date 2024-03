Anleger in Habachtstellung: MDAX eröffnet kaum verändert

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,00 Prozent stärker bei 26 407,71 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 250,228 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,275 Prozent auf 26 480,89 Punkte an der Kurstafel, nach 26 408,29 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 504,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26 405,00 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,21 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.02.2024, wies der MDAX 25 724,51 Punkte auf. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, bei 26 427,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 232,34 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,60 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. 25 075,79 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 1,36 Prozent auf 7,14 EUR), AIXTRON SE (+ 0,94 Prozent auf 26,95 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,91 Prozent auf 110,65 EUR), Sixt SE St (+ 0,85 Prozent auf 89,20 EUR) und Aurubis (+ 0,85 Prozent auf 61,92 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen FUCHS PETROLUB SE VZ (-1,84 Prozent auf 42,76 EUR), Delivery Hero (-1,37 Prozent auf 26,55 EUR), Nordex (-1,29 Prozent auf 11,85 EUR), TAG Immobilien (-1,09 Prozent auf 11,81 EUR) und ENCAVIS (-0,93 Prozent auf 13,28 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 375 588 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 17,482 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,63 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

