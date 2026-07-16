Anleger in Habachtstellung: SDAX mittags auf Richtungssuche

Am Donnerstag steigt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,00 Prozent auf 18 261,78 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 87,872 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,168 Prozent stärker bei 18 292,86 Punkten in den Handel, nach 18 262,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 224,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 292,86 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, notierte der SDAX bei 18 423,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, lag der SDAX noch bei 17 978,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der SDAX auf 17 872,29 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,22 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Ottobock (+ 4,46 Prozent auf 56,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,66 Prozent auf 33,14 EUR), Befesa (+ 2,03 Prozent auf 35,20 EUR), Dürr (+ 2,01 Prozent auf 18,28 EUR) und Ströer SE (+ 1,97 Prozent auf 36,22 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen PVA TePla (-3,63 Prozent auf 38,26 EUR), SFC Energy (-3,13 Prozent auf 19,22 EUR), SMA Solar (-3,06 Prozent auf 60,15 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,94 Prozent auf 16,50 EUR) und Vincorion (-2,60 Prozent auf 17,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 483 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,627 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,84 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,43 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at