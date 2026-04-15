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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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SLI-Kursentwicklung 15.04.2026 17:58:42

Anleger in Habachtstellung: SLI pendelt schlussendlich um die Nulllinie

Anleger in Habachtstellung: SLI pendelt schlussendlich um die Nulllinie

Zum Handelsschluss herrschte in Zürich ein ruhiger Handel.

Der SLI beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 2 131,37 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 2 131,96 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 129,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 142,00 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der SLI bei 2 032,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, lag der SLI bei 2 181,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der SLI mit 1 873,13 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,912 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Partners Group (+ 3,68 Prozent auf 914,00 CHF), VAT (+ 2,65 Prozent auf 566,40 CHF), Straumann (+ 2,55 Prozent auf 89,20 CHF), Logitech (+ 2,09 Prozent auf 76,16 CHF) und UBS (+ 1,11 Prozent auf 33,85 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Lindt (-2,57 Prozent auf 10 230,00 CHF), Richemont (-1,92 Prozent auf 153,35 CHF), Novartis (-1,61 Prozent auf 118,34 CHF), Amrize (-1,60 Prozent auf 46,05 CHF) und Nestlé (-1,21 Prozent auf 78,47 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4 409 821 Aktien gehandelt. Mit 274,107 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,74 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 5,80 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Amrize 49,13 1,47% Amrize
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 170,00 0,63% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 85,66 1,90% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 85,98 0,97% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 129,60 2,35% Novartis AG
Partners Group AG 1 034,00 4,47% Partners Group AG
Richemont 172,85 4,54% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 346,14 2,10% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Straumann Holding AG 99,50 4,74% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 142,45 0,42% Swiss Re AG
UBS 37,11 2,03% UBS
VAT 639,40 6,21% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 606,00 0,23% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 167,65 2,15%

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