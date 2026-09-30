Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Index-Bewegung 30.09.2026 12:27:09

Anleger in Habachtstellung: SMI mittags kaum bewegt

Anleger in Habachtstellung: SMI mittags kaum bewegt

Der SMI zeigt sich am Mittag wenig verändert.

Am Mittwoch tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,00 Prozent stärker bei 13 912,50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,572 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,439 Prozent stärker bei 13 973,25 Punkten, nach 13 912,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 910,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 036,96 Punkten.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,871 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14 399,77 Punkten auf. Der SMI wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 14 193,92 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 109,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,02 Prozent aufwärts. Bei 14 669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 1,82 Prozent auf 604,20 CHF), Amrize (+ 0,96 Prozent auf 31,53 CHF), Galderma (+ 0,75 Prozent auf 167,10 CHF), Novartis (+ 0,48 Prozent auf 121,50 CHF) und Sandoz (+ 0,33 Prozent auf 72,24 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swiss Life (-0,73 Prozent auf 902,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,64 Prozent auf 80,26 CHF), UBS (-0,62 Prozent auf 40,28 CHF), Swiss Re (-0,53 Prozent auf 139,85 CHF) und Logitech (-0,50 Prozent auf 83,40 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 250 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 298,935 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Novartis AG 125,82 -1,69% Novartis AG
Partners Group AG 634,00 0,92% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 367,51 -0,36% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 75,04 -1,50% Sandoz
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