Anleger in Habachtstellung: TecDAX bewegt sich am Nachmittag seitwärts

Um 15:42 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,00 Prozent auf 3 704,83 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 548,160 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,149 Prozent schwächer bei 3 699,48 Punkten, nach 3 704,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 717,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 686,35 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 0,598 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 586,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, notierte der TecDAX bei 3 741,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der TecDAX mit 3 657,01 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,22 Prozent zu Buche. Bei 3 858,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 592,26 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 3,65 Prozent auf 86,65 EUR), SAP SE (+ 2,87 Prozent auf 195,28 EUR), Drägerwerk (+ 1,05 Prozent auf 86,80 EUR), Nordex (+ 1,03 Prozent auf 33,36 EUR) und ATOSS Software (+ 0,80 Prozent auf 101,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Eckert Ziegler (-3,88 Prozent auf 15,62 EUR), Ottobock (-2,16 Prozent auf 65,55 EUR), Siemens Healthineers (-1,88 Prozent auf 43,28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,75 Prozent auf 48,34 EUR) und Kontron (-1,67 Prozent auf 23,58 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 806 650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 217,516 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at