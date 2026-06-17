Anleger in London halten sich zurück: Das macht der FTSE 100 am Mittag

Der FTSE 100 zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Am Mittwoch steht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,07 Prozent im Minus bei 10 486,47 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,985 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 494,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 494,21 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 504,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 468,43 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,144 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 10 195,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 403,60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 834,03 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,38 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Weir Group (+ 2,71 Prozent auf 25,02 GBP), Barclays (+ 2,45 Prozent auf 4,99 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,58 Prozent auf 70,55 GBP), 3i (+ 1,46 Prozent auf 23,57 GBP) und Standard Chartered (+ 1,40 Prozent auf 20,25 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen BAT (-2,16 Prozent auf 44,89 GBP), Rio Tinto (-1,98 Prozent auf 77,36 GBP), Halma (-1,89 Prozent auf 39,44 GBP), Entain (-1,89 Prozent auf 5,84 GBP) und Centrica (-1,68 Prozent auf 1,79 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 063 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 274,898 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,74 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,89 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at