Anleger in London halten sich zurück: Das macht der FTSE 100 am Montagnachmittag

Der FTSE 100 zeigt sich am Montagnachmittag mit negativen Notierungen.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 1,52 Prozent schwächer bei 10 744,99 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,158 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 10 910,98 Punkte an der Kurstafel, nach 10 910,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 910,98 Punkte, das Tagestief hingegen 10 731,87 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 02.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 341,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 701,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 809,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,98 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit BAE Systems (+ 4,02 Prozent auf 21,97 GBP), Airtel Africa (+ 2,12 Prozent auf 3,56 GBP), Sage (+ 2,02 Prozent auf 8,38 GBP), BP (+ 1,79 Prozent auf 4,86 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,56 Prozent auf 31,22 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Informa (-5,99 Prozent auf 7,88 GBP), Standard Chartered (-5,90 Prozent auf 17,24 GBP), Ocado Group (-5,21 Prozent auf 1,99 GBP), Croda International (-4,95 Prozent auf 29,41 GBP) und Barclays (-4,89 Prozent auf 4,31 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 75 678 343 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 274,770 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,19 zu Buche schlagen. Im Index weist die Legal General-Aktie mit 8,19 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

