Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Donnerstagmittag leichter

Mit dem FTSE 100 geht es am vierten Tag der Woche abwärts.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 2,05 Prozent leichter bei 10 094,35 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,006 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent höher bei 10 305,61 Punkten, nach 10 305,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 305,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 093,49 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 1,63 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 19.02.2026, lag der FTSE 100 bei 10 627,04 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, bei 9 897,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 706,66 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,44 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell BP (+ 2,29 Prozent auf 5,69 GBP), Centrica (+ 0,68 Prozent auf 2,12 GBP), BT Group (+ 0,35 Prozent auf 2,19 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,02 Prozent auf 86,42 GBP) und Hiscox (-0,14 Prozent auf 15,47 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil NatWest Group (-7,64 Prozent auf 5,36 GBP), Fresnillo (-7,59 Prozent auf 30,70 GBP), M&G (-7,26 Prozent auf 2,80 GBP), Anglo American (-7,17 Prozent auf 28,76 GBP) und Antofagasta (-6,92 Prozent auf 32,29 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 20 584 097 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 256,334 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

2026 hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 8,90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at