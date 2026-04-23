Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag schwächer

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,38 Prozent auf 10 436,56 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,999 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 10 476,75 Punkte an der Kurstafel, nach 10 476,46 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 361,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 477,15 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 2,17 Prozent abwärts. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 9 894,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 143,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 403,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,88 Prozent nach oben. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Hikma Pharmaceuticals (+ 5,14 Prozent auf 13,90 GBP), Anglo American (+ 4,27 Prozent auf 37,84 GBP), Antofagasta (+ 2,83 Prozent auf 38,90 GBP), Airtel Africa (+ 2,44 Prozent auf 3,70 GBP) und SSE (+ 1,68 Prozent auf 26,68 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Entain (-6,48 Prozent auf 5,57 GBP), Legal General (-5,66 Prozent auf 2,53 GBP), Fresnillo (-5,44 Prozent auf 34,61 GBP), Ocado Group (-5,37 Prozent auf 2,06 GBP) und J Sainsbury (-5,04 Prozent auf 3,35 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 37 898 738 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 268,289 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

2027 hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at