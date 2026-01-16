Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in London am fünften Tag der Woche.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,10 Prozent auf 10 228,67 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,832 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 238,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10 238,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 212,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 257,75 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 684,79 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 436,09 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 391,90 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,79 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 257,75 Punkte. Bei 9 951,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Hikma Pharmaceuticals (+ 1,79 Prozent auf 15,90 GBP), Smiths (+ 1,72 Prozent auf 26,06 GBP), Rolls-Royce (+ 1,45 Prozent auf 12,92 GBP), Schroders (+ 1,22 Prozent auf 4,64 GBP) und Land Securities Group (+ 1,17 Prozent auf 6,49 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Pearson (-3,86 Prozent auf 9,41 GBP), Flutter Entertainment (-3,67 Prozent auf 145,65 GBP), Next (-2,79 Prozent auf 135,70 GBP), Entain (-2,59 Prozent auf 7,08 GBP) und Antofagasta (-2,48 Prozent auf 35,74 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42 442 797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 256,463 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,20 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

