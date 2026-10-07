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Index-Performance im Fokus 07.10.2026 12:26:48

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Mittag leichter

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Mittag leichter

Der FTSE 100 verzeichnet derzeit Verluste.

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,51 Prozent schwächer bei 10 488,18 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,154 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 542,18 Zählern und damit 0,005 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 541,69 Punkte).

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 476,27 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 542,18 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,247 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Stand von 10 822,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 665,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 483,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,40 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 3,16 Prozent auf 0,83 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1,87 Prozent auf 50,70 GBP), Marks Spencer (+ 1,81 Prozent auf 3,93 GBP), Haleon (+ 1,80 Prozent auf 3,40 GBP) und J Sainsbury (+ 1,62 Prozent auf 3,27 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Severn Trent (-3,73 Prozent auf 29,98 GBP), Standard Chartered (-3,15 Prozent auf 21,82 GBP), HSBC (-2,95 Prozent auf 14,29 GBP), United Utilities (-2,68 Prozent auf 13,80 GBP) und Informa (-2,37 Prozent auf 8,66 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 394 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 295,173 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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