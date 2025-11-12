Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Mittwochmittag leichter

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 9 893,51 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,800 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 899,62 Punkten, nach 9 899,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 928,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 887,59 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 2,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 9 427,47 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 12.08.2025, bei 9 147,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 025,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 19,77 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9 928,64 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit SSE (+ 11,73 Prozent auf 22,06 GBP), Burberry (+ 4,02 Prozent auf 12,54 GBP), Metlen Energy Metals (+ 1,85 Prozent auf 42,98 EUR), International Consolidated Airlines (+ 1,36 Prozent auf 3,88 GBP) und Rio Tinto (+ 1,28 Prozent auf 53,92 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen 3i (-3,25 Prozent auf 40,74 GBP), Tesco (-3,13 Prozent auf 4,47 GBP), Experian (-2,99 Prozent auf 33,75 GBP), easyJet (-2,75 Prozent auf 4,65 GBP) und Compass Group (-2,31 Prozent auf 24,69 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 26 697 689 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,895 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at