Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beginnt Handel im Minus

Am Mittwoch fällt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,20 Prozent auf 10 789,92 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,546 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 811,44 Punkte an der Kurstafel, nach 10 811,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 811,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 754,88 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,379 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 10 901,09 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 10 227,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 242,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,43 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 2,52 Prozent auf 52,95 GBP), BP (+ 1,69 Prozent auf 5,59 GBP), National Grid (+ 1,22 Prozent auf 11,61 GBP), Centrica (+ 1,18 Prozent auf 1,54 GBP) und Severn Trent (+ 1,09 Prozent auf 29,64 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Burberry (-2,74 Prozent auf 10,49 GBP), Auto Trader Group (-2,30 Prozent auf 5,01 GBP), BAE Systems (-1,65 Prozent auf 19,12 GBP), Admiral Group (-1,61 Prozent auf 37,94 GBP) und Bank of Georgia Group (-1,42 Prozent auf 135,05 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1 290 116 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 631,308 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at