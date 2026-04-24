Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt schlussendlich

Schlussendlich verlor der FTSE 100 im LSE-Handel 0,75 Prozent auf 10 379,08 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,994 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,006 Prozent stärker bei 10 457,68 Punkten, nach 10 457,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 365,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 462,48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 2,71 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 965,16 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 143,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 407,44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,30 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 3,29 Prozent auf 2,11 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,84 Prozent auf 81,20 GBP), BAT (+ 2,28 Prozent auf 43,02 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,17 Prozent auf 146,00 USD) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,83 Prozent auf 99,92 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Antofagasta (-3,78 Prozent auf 36,86 GBP), AstraZeneca (-3,70 Prozent auf 139,56 GBP), JD Sports Fashion (-2,94 Prozent auf 0,70 GBP), BAE Systems (-2,86 Prozent auf 20,21 GBP) und Airtel Africa (-2,79 Prozent auf 3,55 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 90 722 205 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 265,873 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,99 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at