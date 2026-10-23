Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Handelsende

Zum Handelsende gab der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,32 Prozent auf 10 690,36 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,260 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10 724,72 Punkten in den Handel, nach 10 725,03 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 748,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 630,00 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der FTSE 100 10 705,26 Punkte auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Stand von 10 639,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 578,57 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,43 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 4,35 Prozent auf 6,39 GBP), Ithaca Energy (+ 3,87 Prozent auf 3,01 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,72 Prozent auf 40,33 GBP), Compass Group (+ 1,77 Prozent auf 33,94 USD) und Smith Nephew (+ 1,68 Prozent auf 11,53 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Rolls-Royce (-7,57 Prozent auf 11,64 GBP), Fresnillo (-6,21 Prozent auf 23,09 GBP), Diploma (-5,10 Prozent auf 68,90 GBP), Computacenter (-4,97 Prozent auf 45,90 GBP) und Melrose Industries (-4,72 Prozent auf 4,53 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 94 015 564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 286,115 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at