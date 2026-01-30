Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Start zurück

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,13 Prozent schwächer bei 10 158,54 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,825 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10 171,80 Punkte an der Kurstafel, nach 10 171,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 141,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 171,80 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,152 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 9 940,71 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 9 760,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, stand der FTSE 100 bei 8 646,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,08 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 277,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ashtead (+ 2,24 Prozent auf 48,31 GBP), Smith Nephew (+ 2,22 Prozent auf 12,41 GBP), Airtel Africa (+ 2,05 Prozent auf 3,49 GBP), Experian (+ 2,04 Prozent auf 27,50 GBP) und Diageo (+ 1,56 Prozent auf 16,64 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Antofagasta (-4,57 Prozent auf 36,13 GBP), Fresnillo (-4,02 Prozent auf 37,43 GBP), Glencore (-2,76 Prozent auf 4,94 GBP), Rio Tinto (-2,57 Prozent auf 66,73 GBP) und Rentokil Initial (-2,03 Prozent auf 4,50 GBP) unter Druck.

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 4 600 641 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 249,328 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,14 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

