Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LSE-Handel im Blick 30.01.2026 09:29:46

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Start zurück

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Start zurück

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,13 Prozent schwächer bei 10 158,54 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,825 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10 171,80 Punkte an der Kurstafel, nach 10 171,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 141,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 171,80 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,152 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 9 940,71 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 9 760,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, stand der FTSE 100 bei 8 646,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,08 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 277,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ashtead (+ 2,24 Prozent auf 48,31 GBP), Smith Nephew (+ 2,22 Prozent auf 12,41 GBP), Airtel Africa (+ 2,05 Prozent auf 3,49 GBP), Experian (+ 2,04 Prozent auf 27,50 GBP) und Diageo (+ 1,56 Prozent auf 16,64 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Antofagasta (-4,57 Prozent auf 36,13 GBP), Fresnillo (-4,02 Prozent auf 37,43 GBP), Glencore (-2,76 Prozent auf 4,94 GBP), Rio Tinto (-2,57 Prozent auf 66,73 GBP) und Rentokil Initial (-2,03 Prozent auf 4,50 GBP) unter Druck.

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 4 600 641 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 249,328 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,14 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Antofagasta plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Antofagasta plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,94 2,07% Airtel Africa
Antofagasta plc 43,30 -8,78% Antofagasta plc
Ashtead plc 55,50 0,91% Ashtead plc
Diageo plc 19,15 0,00% Diageo plc
Experian PLC 31,80 1,92% Experian PLC
Fresnillo PLC 43,04 -6,27% Fresnillo PLC
Glencore plc 5,71 -3,16% Glencore plc
HSBC Holdings plc 14,70 0,27% HSBC Holdings plc
Legal & General plc 3,09 0,00% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,25 2,88% Lloyds Banking Group
Rentokil Initial PlcShs 5,22 -1,92% Rentokil Initial PlcShs
Rio Tinto plc 76,95 -2,66% Rio Tinto plc
Sage PLC 11,19 1,22% Sage PLC
Smith & Nephew plc 14,34 1,70% Smith & Nephew plc
WPP 2012 PLC 3,46 0,58% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 170,08 -0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten freundlich -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost finden die Börsen zum Wochenschluss keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen