Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 gibt zum Handelsstart nach

Um 09:10 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,30 Prozent auf 10 807,55 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,226 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 10 839,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 840,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 839,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 796,71 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 2,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, stand der FTSE 100 bei 10 688,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 572,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 436,09 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8,61 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola European Partners (+ 2,38 Prozent auf 109,77 USD), WPP 2012 (+ 1,75 Prozent auf 4,07 GBP), Computacenter (+ 1,57 Prozent auf 52,41 GBP), Melrose Industries (+ 1,30 Prozent auf 4,84 GBP) und Babcock International (+ 1,23 Prozent auf 9,40 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Lloyds Banking Group (-2,37 Prozent auf 1,03 GBP), NatWest Group (-2,28 Prozent auf 6,59 GBP), AstraZeneca (-1,26 Prozent auf 125,38 GBP), GSK (-1,20 Prozent auf 18,46 GBP) und Haleon (-1,01 Prozent auf 3,71 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 919 681 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 288,750 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at