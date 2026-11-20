Letztendlich notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 1,02 Prozent tiefer bei 10 346,34 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,188 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 452,77 Punkte an der Kurstafel, nach 10 452,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10 330,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 452,77 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 5,10 Prozent zurück. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Wert von 10 733,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der FTSE 100 10 748,16 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 527,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,97 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Unilever (+ 2,16 Prozent auf 48,88 GBP), Compass Group (+ 1,30 Prozent auf 33,55 USD), BAT (+ 1,24 Prozent auf 44,01 GBP), Rentokil Initial (+ 1,24 Prozent auf 3,67 GBP) und Admiral Group (+ 1,19 Prozent auf 39,18 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Bank of Georgia Group (-7,04 Prozent auf 120,20 GBP), Halma (-6,81 Prozent auf 32,56 GBP), Ithaca Energy (-6,13 Prozent auf 2,30 GBP), Endeavour Mining (-5,93 Prozent auf 31,74 GBP) und Standard Chartered (-5,59 Prozent auf 19,16 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 148 981 476 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 264,133 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at