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Kursverlauf 03.11.2026 12:26:54

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 leichter

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 leichter

Der FTSE 100 notiert heute im Minus.

Um 12:08 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,55 Prozent leichter bei 10 702,02 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,259 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 10 761,30 Punkten, nach 10 761,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 686,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 761,32 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 10 461,95 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 10 857,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 701,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,55 Prozent. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Hiscox (+ 3,29 Prozent auf 19,45 GBP), Centrica (+ 3,00 Prozent auf 1,54 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2,08 Prozent auf 115,58 USD), Bank of Georgia Group (+ 1,33 Prozent auf 122,10 GBP) und 3i (+ 1,27 Prozent auf 25,60 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Endeavour Mining (-3,24 Prozent auf 36,13 GBP), Associated British Foods (-3,09 Prozent auf 18,83 GBP), Anglo American (-2,62 Prozent auf 37,24 GBP), Fresnillo (-2,52 Prozent auf 22,78 GBP) und Sage (-2,50 Prozent auf 11,50 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 41 798 737 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 274,828 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 30,96 3,10% 3i plc
Associated British Foods plc 22,80 -0,87% Associated British Foods plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 146,00 1,39% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,96 -1,00% Barratt Developments PLC
Centrica plc 1,82 1,11% Centrica plc
Coca-Cola European Partners PLC 101,20 -1,56% Coca-Cola European Partners PLC
Endeavour Mining PLC 44,31 -0,14% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 28,14 0,07% Fresnillo PLC
Hiscox Ltd 23,16 3,95% Hiscox Ltd
Lloyds Banking Group 1,14 0,04% Lloyds Banking Group
Sage PLC 13,80 -1,43% Sage PLC
Shell (ex Royal Dutch Shell) 46,60 -0,34% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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