Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Index-Performance im Blick
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08.05.2026 12:27:14
Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt im Minus
Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,33 Prozent auf 10 242,68 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,992 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 277,40 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 276,95 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 277,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 184,99 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 608,88 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 369,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 531,61 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,93 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell JD Sports Fashion (+ 4,22 Prozent auf 0,76 GBP), BT Group (+ 2,64 Prozent auf 2,27 GBP), NatWest Group (+ 2,03 Prozent auf 5,83 GBP), Frasers Group (+ 1,83 Prozent auf 6,95 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 1,63 Prozent auf 1,00 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Intertek (-3,39 Prozent auf 48,75 GBP), International Consolidated Airlines (-2,09 Prozent auf 3,88 GBP), Metlen Energy Metals (-1,84 Prozent auf 37,28 EUR), J Sainsbury (-1,79 Prozent auf 3,14 GBP) und Coca-Cola HBC (-1,55 Prozent auf 42,59 GBP) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im FTSE 100
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 35 695 491 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 266,996 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf
Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|3i plc
|30,11
|-0,82%
|BT Group plc
|2,67
|6,97%
|Coca-Cola HBC AG
|47,00
|-1,47%
|Frasers Group PLC Registered Shs
|8,00
|1,91%
|HSBC Holdings plc
|15,37
|1,59%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,46
|-0,84%
|Intertek plc
|57,70
|-0,35%
|J. Sainsbury plc
|3,66
|-0,05%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,87
|2,12%
|Legal & General plc
|2,95
|0,72%
|Lloyds Banking Group
|1,15
|2,35%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|35,78
|-3,40%
|NatWest Group PLC Registered Shs
|6,70
|1,48%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 233,07
|-0,43%
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