Kingfisher Aktie

Kingfisher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LSE-Handel im Blick 03.08.2026 15:58:48

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt im Minus

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt im Minus

So bewegt sich der FTSE 100 am ersten Tag der Woche.

Am Montag steht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,21 Prozent im Minus bei 10 845,18 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,242 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 868,09 Punkten in den Handel, nach 10 868,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 917,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 838,75 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 679,03 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 10 363,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Wert von 9 068,58 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,98 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Smith Nephew (+ 4,36 Prozent auf 12,09 GBP), Sage (+ 3,81 Prozent auf 10,10 GBP), Barratt Developments (+ 3,75 Prozent auf 3,04 GBP), Persimmon (+ 3,51 Prozent auf 11,46 GBP) und Kingfisher (+ 3,50 Prozent auf 3,19 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil IG Group (-8,77 Prozent auf 13,32 GBP), AstraZeneca (-8,26 Prozent auf 115,88 GBP), Anglo American (-2,14 Prozent auf 36,53 GBP), Glencore (-1,82 Prozent auf 5,33 GBP) und BAT (-1,73 Prozent auf 44,91 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 37 494 740 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 316,297 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kingfisher plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Kingfisher plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 135,90 -7,93% AstraZeneca PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 135,00 0,75% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,54 2,91% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 52,80 0,04% BAT PLC (British American Tobacco)
Glencore plc 6,24 -1,89% Glencore plc
HSBC Holdings plc 18,60 0,18% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 15,61 -8,34% IG Group Holdings PLC
Investec PLCShs 7,70 -0,65% Investec PLCShs
Kingfisher plc 3,71 2,37% Kingfisher plc
Lloyds Banking Group 1,35 0,41% Lloyds Banking Group
Persimmon plc 13,36 2,45% Persimmon plc
Sage PLC 11,70 3,54% Sage PLC
Smith & Nephew plc 14,20 3,65% Smith & Nephew plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 847,86 -0,19%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt deutlich zu -- DAX knackt erstmals 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen