Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt im Minus

So bewegt sich der FTSE 100 am ersten Tag der Woche.

Am Montag steht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,21 Prozent im Minus bei 10 845,18 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,242 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 868,09 Punkten in den Handel, nach 10 868,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 917,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 838,75 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 679,03 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 10 363,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Wert von 9 068,58 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,98 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Smith Nephew (+ 4,36 Prozent auf 12,09 GBP), Sage (+ 3,81 Prozent auf 10,10 GBP), Barratt Developments (+ 3,75 Prozent auf 3,04 GBP), Persimmon (+ 3,51 Prozent auf 11,46 GBP) und Kingfisher (+ 3,50 Prozent auf 3,19 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil IG Group (-8,77 Prozent auf 13,32 GBP), AstraZeneca (-8,26 Prozent auf 115,88 GBP), Anglo American (-2,14 Prozent auf 36,53 GBP), Glencore (-1,82 Prozent auf 5,33 GBP) und BAT (-1,73 Prozent auf 44,91 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 37 494 740 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 316,297 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at