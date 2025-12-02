Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|FTSE 100-Performance
|
02.12.2025 15:59:11
Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags leichter
Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,17 Prozent schwächer bei 9 686,49 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,787 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 9 702,52 Punkte an der Kurstafel, nach 9 702,53 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9 744,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 686,27 Punkten erreichte.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 717,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 116,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 312,89 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 17,27 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 544,83 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Land Securities Group (+ 2,66 Prozent auf 6,17 GBP), Vodafone Group (+ 2,01 Prozent auf 0,94 GBP), Lloyds Banking Group (+ 1,59 Prozent auf 0,97 GBP), Barclays (+ 1,23 Prozent auf 4,35 GBP) und SSE (+ 1,13 Prozent auf 22,31 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-2,37 Prozent auf 27,53 GBP), Haleon (-2,22 Prozent auf 3,66 GBP), WPP 2012 (-2,00 Prozent auf 2,93 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,97 Prozent auf 1,62 GBP) und Unilever (-1,95 Prozent auf 44,70 GBP).
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 30 971 364 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 246,512 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
FTSE 100-Fundamentaldaten
Die 3i-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Legal General-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,93 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
