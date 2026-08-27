Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Donnerstag notierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,79 Prozent leichter bei 10 792,54 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,252 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 10 878,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 878,12 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 772,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 878,47 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0,220 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, stand der FTSE 100 bei 10 781,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 505,01 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 255,50 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,46 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Computacenter (+ 7,86 Prozent auf 56,25 GBP), Sage (+ 3,81 Prozent auf 11,04 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,36 Prozent auf 89,80 GBP), RELX (+ 3,17 Prozent auf 26,68 GBP) und Experian (+ 2,63 Prozent auf 30,45 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Entain (-3,66 Prozent auf 5,11 GBP), LondonMetric Property (-2,72 Prozent auf 1,89 GBP), Games Workshop Group (-2,55 Prozent auf 183,20 GBP), Prudential (-2,50 Prozent auf 10,14 GBP) und GSK (-2,50 Prozent auf 18,52 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 99 980 664 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 303,678 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at