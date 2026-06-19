Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schlussendlich leichter

Am Freitag sank der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,38 Prozent auf 10 359,92 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,993 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 10 400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10 399,70 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 10 352,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 418,58 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 1,06 Prozent nach. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 19.05.2026, einen Wert von 10 330,55 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 063,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 791,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 4,11 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell BP (+ 2,81 Prozent auf 5,04 GBP), National Grid (+ 1,81 Prozent auf 12,12 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,46 Prozent auf 84,60 GBP), Informa (+ 1,32 Prozent auf 8,75 GBP) und Experian (+ 1,32 Prozent auf 25,42 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Flutter Entertainment (-4,81 Prozent auf 74,04 GBP), Fresnillo (-4,65 Prozent auf 29,72 GBP), Ocado Group (-3,32 Prozent auf 1,81 GBP), Admiral Group (-3,21 Prozent auf 32,54 GBP) und Antofagasta (-3,19 Prozent auf 40,36 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 211 009 042 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 284,906 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,80 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at