Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Abschläge

Der FTSE 100 zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,69 Prozent schwächer bei 10 642,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,169 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 716,99 Punkte an der Kurstafel, nach 10 716,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 610,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 720,33 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,400 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 428,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 457,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 061,49 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,95 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Segro (+ 6,64 Prozent auf 9,54 GBP), 3i (+ 6,03 Prozent auf 27,06 GBP), Anglo American (+ 5,10 Prozent auf 37,09 GBP), BP (+ 2,80 Prozent auf 5,54 GBP) und BAE Systems (+ 2,61 Prozent auf 19,74 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Centrica (-9,22 Prozent auf 1,63 GBP), Fresnillo (-6,13 Prozent auf 24,97 GBP), Marks Spencer (-4,74 Prozent auf 3,78 GBP), Endeavour Mining (-4,68 Prozent auf 35,68 GBP) und SSE (-4,10 Prozent auf 24,26 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35 494 288 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 303,640 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at