Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht zum Start Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in London am Morgen.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,07 Prozent tiefer bei 10 355,54 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,062 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent höher bei 10 363,58 Punkten in den Montagshandel, nach 10 363,27 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10 380,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 354,46 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 466,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 918,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 8 774,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,06 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 2,29 Prozent auf 30,40 GBP), Airtel Africa (+ 1,54 Prozent auf 3,56 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,39 Prozent auf 17,50 GBP), Pershing Square (+ 1,36 Prozent auf 39,29 GBP) und StJamess Place (+ 1,31 Prozent auf 11,61 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Babcock International (-3,73 Prozent auf 10,07 GBP), Haleon (-1,11 Prozent auf 3,30 GBP), Games Workshop Group (-1,08 Prozent auf 201,40 GBP), BAE Systems (-1,06 Prozent auf 18,27 GBP) und JD Sports Fashion (-1,03 Prozent auf 0,84 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 3 557 598 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 283,607 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at