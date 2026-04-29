Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verliert nachmittags

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,03 Prozent tiefer bei 10 225,95 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,951 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10 332,90 Punkten, nach 10 332,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 338,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 225,83 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Wert von 9 967,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 171,76 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 29.04.2025, mit 8 463,46 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,76 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell DCC (+ 12,27 Prozent auf 60,40 GBP), Intertek (+ 4,05 Prozent auf 47,81 GBP), WPP 2012 (+ 2,94 Prozent auf 2,66 GBP), Croda International (+ 1,59 Prozent auf 28,82 GBP) und Glencore (+ 1,10 Prozent auf 5,57 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil GSK (-6,80 Prozent auf 18,90 GBP), StJamess Place (-5,91 Prozent auf 11,79 GBP), Ocado Group (-5,30 Prozent auf 1,91 GBP), Next (-3,79 Prozent auf 128,35 GBP) und Haleon (-3,65 Prozent auf 3,38 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 66 466 024 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 261,687 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die 3i-Aktie verzeichnet mit 4,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,82 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at