Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verliert zum Start des Dienstagshandels

Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,52 Prozent auf 7 555,04 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,363 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 594,91 Punkten, nach 7 594,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 594,91 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 538,85 Zählern.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 576,36 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, bei 7 630,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, lag der FTSE 100 bei 7 860,07 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,16 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 538,85 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 5,43 Prozent auf 6,53 GBP), Experian (+ 2,05 Prozent auf 31,90 GBP), United Utilities (+ 1,00 Prozent auf 10,62 GBP), Severn Trent (+ 0,96 Prozent auf 26,35 GBP) und Beazley (+ 0,44 Prozent auf 5,14 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Rightmove (-4,39 Prozent auf 5,40 GBP), Rolls-Royce (-2,30 Prozent auf 2,93 GBP), AstraZeneca (-1,92 Prozent auf 106,44 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,34 Prozent auf 5,46 GBP) und Rentokil Initial (-1,29 Prozent auf 4,14 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 662 139 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 195,379 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 11,31 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

