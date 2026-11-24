Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Um 09:10 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,02 Prozent leichter bei 10 479,19 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,128 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10 480,47 Punkten, nach 10 480,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 466,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 491,89 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 10 690,36 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 10 854,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 534,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,31 Prozent. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Balfour Beatty (+ 5,00 Prozent auf 9,13 GBP), Compass Group (+ 3,14 Prozent auf 34,87 USD), Babcock International (+ 1,87 Prozent auf 10,62 GBP), Investec (+ 1,63 Prozent auf 5,64 GBP) und Halma (+ 1,23 Prozent auf 34,54 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Antofagasta (-4,19 Prozent auf 26,53 GBP), Anglo American (-4,11 Prozent auf 31,95 GBP), Kingfisher (-3,29 Prozent auf 3,77 GBP), Endeavour Mining (-3,07 Prozent auf 32,17 GBP) und JD Sports Fashion (-2,67 Prozent auf 0,86 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 687 176 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 252,581 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at