Anleger in London halten sich zurück: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag

Der FTSE 100 gönnt sich am zweiten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Am Dienstag geht es im FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,01 Prozent auf 10 523,40 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,185 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 10 524,25 Punkte an der Kurstafel, nach 10 524,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 10 483,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 565,37 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 363,27 Punkte taxiert. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 10 498,09 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 9 012,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,75 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Antofagasta (+ 4,33 Prozent auf 36,15 GBP), Marks Spencer (+ 4,08 Prozent auf 3,95 GBP), Burberry (+ 3,25 Prozent auf 10,82 GBP), Babcock International (+ 3,13 Prozent auf 10,70 GBP) und Glencore (+ 2,23 Prozent auf 5,23 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Segro (-3,22 Prozent auf 8,72 GBP), Experian (-2,79 Prozent auf 26,85 GBP), RELX (-2,34 Prozent auf 24,59 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,24 Prozent auf 86,46 GBP) und JD Sports Fashion (-2,22 Prozent auf 0,86 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 33 220 543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,912 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at